الأنبا إشعياء يشارك في صلاة العشية بكنيسة نجع رزق شنودة

شارك الأنبا إشعياء، مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بطهطا وجهينة وتوابعها، بصلوات العشية مساء اليوم، وذلك بكنيسة السيدة العذراء مريم بنجع رزق شنودة طهطا.كما قام نيافته بزيارة بعض كنائس الإيبارشية التي تحمل اسم السيدة العذراء مريم، احتفالا بصومها، وذلك عقب عودته من رحلته الرعوية من الخارج منذ عدة أيام قليلة.ويستعد الأقباط الأرثوذكس، صباح السبت المقبل، للاحتفال بعيد صعود جسد السيدة العذراء مريم إلى السماء بعد صوم دام حوالي أسبوع، واقتصرت غالبية الاحتفالات به على صلوات القداسات وبث النهضة الروحية عبر البث المباشر دون حضور ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.