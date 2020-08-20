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الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بعد إغلاق أردوغان لمحركات البحث.. «جوجل» تفتح مكتبا في تركيا

الخميس 20/أغسطس/2020 - 04:41 م
أردوغان
أردوغان
إسراء صلاح الدين
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أكد موقع "T24" التركي، أنه من المقرر أن تفتح شركة جوجل الأمريكية مكتبًا في تركيا، بعد موافقة البرلمان التركي الشهر الماضي على مشروع قانون يقدم صلاحيات جديدة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتابع أن "جوجل" أول ضحايا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد حجب أدوات البحث على الموقع الشهير.

يأتي ذلك بعد أن أقر البرلمان التركي تعديلا قانونيا يطالب شركات التواصل الاجتماعي التي لديها أكثر من مليون مستخدم يوميًا بتعيين ممثل قانوني في تركيا، لمعالجة مخاوف السلطات بشأن المحتوى وطلبات الإزالة.

و تعمل الشركة رسميًا في منطقة ليفنت بإسطنبول منذ عام 2005 بسعة محدودة تحت اسم Google Advertising and Marketing Limited Co، والتي ستتولى باقي عمليات الشركة للامتثال للوائح الجديدة.

ووفقًا للقانون الجديد، الذي تم تمريره في 29 يوليو، سيكون أمام موفري الشبكات الاجتماعية 48 ساعة للرد على أوامر إزالة المحتوى المسيء، علاوة على ذلك، يفرض القانون أيضًا غرامات تتراوح بين مليون إلى 10 ملايين ليرة أي ما يعادل 1.5 مليون دولار، على شركات التواصل الاجتماعي التي تفشل بسرعة في إزالة المحتويات التي تعترض عليها الحكومة.

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