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الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

عضو بـ«الشيوخ»: سنحول القرى والنجوع لمجتمعات صناعية

الخميس 20/أغسطس/2020 - 04:41 م
عبد الرحيم كمال عضو
عبد الرحيم كمال عضو مجلس الشيوخ
أشرف لاشين
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قال عبدالرحيم كمال، عضو مجلس الشيوخ عن حزب "مستقبل وطن" بمحافظة البحر الأحمر، إن أعضاء المجلس عليهم دور كبير فى اتخاذ القرارات المهمة الأساسية، حتى لا تكون هناك مشكلات تتعلق بالقوانين، مؤكدا أن هذا المجلس سيؤدي مهاما ووظائف تتعلق بالبحث والدراسة في التشريعات والإدلاء بالآراء فى موضوعات معينة.

وأوضح "كمال" في تصريح خاص لـ"الدستور" أن أهم الملفات التى سينحاز إليها خلال تواجده فى مجلس الشيوخ هى القضايا الاجتماعية التى تساعد المواطنين على تطوير أدائهم الاقتصادى والاجتماعى، ومنها الاهتمام بالمشروعات المتوسطة والصغيرة، والتى تمثل مستقبل مصر.

وذكر: "سنسعى لتحويل النجوع والقرى إلى أماكن بناء حرف ومشروعات صغيرة ومتوسطة تساعد على التنمية الاقتصادية"، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك تعاون مشترك بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وسيتم النظر فيما يحال إلى مجلس الشيوخ دون الاعتداء على اختصاصات مجلس النواب.

وأضاف أن وجود مجلس الشيوخ يسهم في تحقيق التفاعل الإيجابي بين الآراء والاتجاهات المختلفة، لدعم واستقرار الحياة السياسية، ومرور مشروعات القوانين المهمة على الغرفتين يضمن إصدار التشريعات بعد تمحيصها والاطمئنان إلى استجابتها لمتطلبات الحياة العامة في المجتمع ويحقق الاستقرار القانوني.

وأشار إلى أن عقد الانتخابات في هذا التوقيت يعكس تماسك الدولة المصرية داخليًا، بعدما نجحت خلال السنوات الماضية في الانتصار في معركتي البناء والبقاء ومواجهة التحديات السياسية والاقتصادية الصعبة، ونجحت في استعادتها ريادتها عربيًا وإقليميًا ودوليًا، فضلًا عن إجراء الإصلاحات الاقتصادية وإقامة المشروعات القومية المختلفة.

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