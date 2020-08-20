تراجع معظم بورصات الخليج الرئيسية متأثرة بهبوط القطاع المالى

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية الرئيسية على تراجع، اليوم الخميس، متأثرة بخسائر تكبدتها أسهم الشركات المالية، لكن مؤشر أبوظبى خالف الاتجاه العام وأغلق على ارتفاع.ونزل المؤشر القياسي في السعودية 0.1 %، وتراجع سهم البنك السعودي الفرنسى 4.5 %، وخسر سهم بنك الرياض 2.2 %.وانخفض مؤشر الأسهم الرئيسي في دبى 0.5 % متأثرًا بتراجع سهم بنك دبي الإسلامى 1.2%، ونزول سهم أرامكس للخدمات اللوجستية 2.6 %.وسجلت الإمارات، أمس الأربعاء، أكبر عدد من حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا المستجد، خلال أكثر من شهر، وذلك بعد يوم من تحذير وزير الصحة من احتمال ارتفاع الحالات، وفي أبوظبى، صعد المؤشر 0.9 % مدفوعًا بقفزة 6.5 % لسهم بنك أبوظبي التجاري، وارتفاع سهم الدار العقارية 6%.وأوردت «رويترز» نقلًا عن مصادر أن حكومة أبوظبي تجري محادثات مع بنوك بشأن إصدار سندات دولية جديدة بعدما جمعت بالفعل 10 مليارات دولار من إصدارات دين هذا العام لتعزيز مواردها المالية، في ظل أسعار النفط المنخفضة وأزمة فيروس كورونا المستجد.فيما خسر المؤشر القطري 0.5 % مع تراجع 15 سهمًا من أسهمه العشرين، ونزل سهم مصرف الريان 1.3 % بينما تراجع سهم البنك التجاري 1.9%.وكانت بورصات الكويت والبحرين ومصر مغلقة في عطلة رسمية بمناسبة العام الهجري الجديد.وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم:السعودية.. نزل المؤشر 0.1 % إلى 7843 نقطة.أبوظبي.. صعد المؤشر 0.9% إلى 4543 نقطة.دبي.. خسر المؤشر 0.5 % ليسجل 2236 نقطة.قطر.. تراجع المؤشر 0.5 % إلى 9767 نقطة.سلطنة عمان.. انخفض المؤشر 0.1 % إلى 4012 نقطة.