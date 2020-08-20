رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تحذير من عارض في الأذن قد يعني ظهوره الإصابة بكورونا

الخميس 20/أغسطس/2020 - 02:27 م
عارض في الأذن
عارض في الأذن
وكالات
طباعة
تشمل أعراض فيروس كورونا «كوفيد-19» ارتفاع درجة الحرارة والسعال الجديد وفقدان حاسة الشم والتذوق، ولكن قد تكون أيضا معرضا لخطر العدوى إذا ظهرت علامة محددة في الأذنين.

ويقول تقرير جديد إن فقدان السمع غير المبرر قد يكون علامة على التعرض لخطر الإصابة بالعدوى المميتة.

ويمكن أن يسبب مرض «كوفيد-19» عددا من الأعراض العصبية، بما في ذلك ضعف العضلات وفقدان حاسة الشم أو التذوق. لكن، بعض المرضى أبلغوا أيضا عن اختلافات صغيرة في سمعهم.

وتميل هذه الحالة إلى أن تكون واحدة من أولى العلامات التحذيرية للعدوى، وفقا لعدد من العلماء في إيران، ويجب التحدث إلى الطبيب إذا لاحظت أي تغييرات في سمعك.

وأشار العلماء إلى أن غالبية الحالات الجديدة من "كوفيد-19" المصابة باضطرابات في الشم والتذوق، وقع الإبلاغ عنها من آسيا وأوروبا، وقالوا: «ليس معروفا ما إذا كان SARS-CoV-2 يمكن أن يغزو المسارات العصبية المرتبطة بالتوازن والسمع، لكن الملاحظات الأولية تشير إلى هذا الاحتمال».

وأضافوا: «كشفت دراسة حديثة أجريت على مرضى من دون أعراض مع حالات كوفيد-19 مؤكدة، عن زيادة عتبات نغمة نقية عالية التردد».

ومع ذلك، لمجرد أنك تعاني من ضعف السمع، فهذا لا يعني بالضرورة أنك مصاب بفيروس كورونا.

وقد ينجم ضعف السمع عن عدد من العوامل أو الحالات المختلفة، بما في ذلك تراكم شمع الأذن أو التهاب الأذن.

وقد يكون أيضا بسبب ضوضاء عالية مفاجئة أو حتى عن طريق تناول بعض الأدوية. ويمكن أن يكون فقدان السمع مؤقتا أو دائما، ومن المرجح أن يتطور مع التقدم في السن.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحقيقات تفحم أسرة 5 أفراد فى حريق «شقة دار السلام»: الأم حامل فى توأم

أول رد لـ هالة صدقي على مزاعم «إنكار النسب»

رسائل تهنئة العام الهجري الجديد 1442

«الوزراء» يكشف سبب اشتراط فتح المساجد الكبرى لصلاة الجمعة

الصور

image description

نتائج انتخابات مجلس الشيوخ

image description

«الآثار» تفتح 3 أديرة فى نقادة بعد الترميم (صور)

image description

مباراة الزمالك ونادي مصر

image description

قاعة مجلس الشيوخ

image description

أحدث ظهور لشيرين عبدالوهاب وزوجها بعد شائعة طلاقهما (صورة)

الأكثر قراءة

مفاجأة.. شقيق «أمنية» يعمل فى ورشة وأختها متزوجة عرفيًا دون السن

«عرفت أحمد مظهر حافيًا.. ويوسف شاهين شرّب الخروف خمر».. اعترافات مثيرة لـ مريم فخر الدين

11 ألف ضربة صاعقة تشعل مئات الحرائق بكاليفورنيا الأمريكية (صور)

إجراء جديد من «التعليم» بخصوص الطالبة سلمى الحاصلة على 35 درجة فى التظلمات

إنفوجراف

image description

رسوم تحصيل المخلفات بالقانون الجديد (إنفوجراف)

image description

شروط الاشتراك فى مسابقة ملكة جمال مصر (إنفوجراف)

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

6 شروط لزيارة نزلاء السجون (إنفوجراف)

أيام زمان

«عرفت أحمد مظهر حافيًا.. ويوسف شاهين شرّب الخروف خمر».. اعترافات مثيرة لـ مريم فخر الدين

«لم أجد عملًا جيدًا بعد الهجان»..اعترافات محمود عبدالعزيز عن السينما والفوبيا

كواليس معركة وحش الشاشة وحسين صدقى على «خالد بن الوليد»

الرجل الثانى.. سعيد صالح سُجن بسبب سخريته من الرؤساء واتُهم بتعاطى المخدرات

نجم الساعة

بيومى فؤاد: البطولة المطلقة تحرمنى من تنوع «الدور الثانى» (حوار)

منوعات

تحذير من عارض في الأذن قد يعني ظهوره الإصابة بكورونا

متلازمة مميتة ترتبط بكورونا وتسبب تغيرات مناعية للأطفال

علاج بالخلايا الجذعية يعطي أملًا لمرضى السكري

كارثة «كاليفورنيا».. آلاف الأمريكيين يهربون إلى الشوارع

مقالات الرأي
صفوت البياضي
وا حسرتاه على سويسرا الشرق (لبنان)
أحمد بهاء الدين شعبان
في جذور المحنة اللبنانية (2)
جلال حمام
حتى لا نغرق فى بحار الوهم الأردوغانى
دعاء خليفة
الإمارات وإسرائيل والسلام
المزيد

الثقافة

المصريون يذبحون الكلب «سيمور وش القملة»

جلال الشرقاوي يختتم «اضحك فكر اعرف» على يوتيوب.. اليوم

وليد جاهين: أقدم معالجة أسطورية للجسد الأنثوي بمعرض «إيف»

خبراء يناقشون قضايا الدفاع والإرهاب في ندوة «تقديرات مصرية»