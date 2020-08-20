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الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل 17 وإصابة العشرات في أمطار غزيرة بباكستان

الخميس 20/أغسطس/2020 - 12:52 م
أمطار غزيرة
أمطار غزيرة
وكالات
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قال مسؤولو الانقاذ في باكستان اليوم الخميس إن 17 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب العشرات إثر هطول أمطار غزيرة على عدة مدن بإقليم البنجاب بوسط البلاد.

وقال مسؤول الانقاذ فاروق أحمد، إن مزيدا من الضحايا سقطوا في مدينة لاهور بشرق البلاد، التي يبلغ تعداد سكانها نحو 10 مليون نسمة.

وقد غمرت مياه الأمطار خلال الليل عدة مناطق بالمدينة، وتسببت في سقوط الأسقف، بحسب ما قاله مسؤول الانقاذ.

وقد وضعت السلطات وكالات الانقاذ في حالة تأهب في مدينة كراتشي بجنوب البلاد، حيث من المتوقع هطول أمطار على مدار الثلاثة أيام المقبلة.

ويشار إلى أنه يبلغ تعداد سكان المدينة 20 مليون نسمة.

وقال المسؤول بقطاع الانقاذ ديبا شاهناز إن ما لايقل عن 36 شخصا أصيبوا ويتلقون العلاج في مستشفيات في مناطق متفرقة من الإقليم.

وقال المتحدث محمد حنيف إن هيئة الارصاد تتوقع هطول مزيد من الأمطار في معظم المناطق من البلاد حتى غدا الجمعة.

وجدير بالذكر أن المئات يلقون حتفهم في باكستان ودول أخرى في منطقة جنوب آسيا سنويا خلال موسم الأمطار الموسيمية في يوليو وأغسطس.

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