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الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«حكيم العرب».. وثائقي يكشف علاقة الشيخ زايد بمصر ودول المنطقة

الخميس 20/أغسطس/2020 - 08:29 م
الشيخ زايد بن سلطان
الشيخ زايد بن سلطان
كتب : عمرو رشدى
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كشف فيلم وثائقي جديد أعدته مؤسسة ماعت للسلام والتنمية، تفاصيل علاقة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الأسبق، بجمهورية مصر العربية ودول المنطقة.

وذكر الفيلم الوثائقي أن الشيخ زايد آل نهيان كانت علاقات طيبة وواسعة مع مصر، وله مواقف تشهد عندما حاول عدد من الدول في عهد الراحل أنور السادات توقيع عقوبة على مصر، بسبب اتفاقية كامب ديفيد إلا أنه وقف وتصدى لمثل هذه الأمور للدفاع عن مصر وشعبها، إضافة إلى تدخلاته المستمرة لحل النزاعات في الكويت والعراق وليبيا وغيرها من الدول، وكان حريصا على حل أي خلافات تواجه الدول العربية أو تهدد استقرار المنطقة ككل.

وأوضح "الوثائقي" أن الشيخ زايد لقب بحكيم العرب، ولم يكن ذلك لرؤيته الثاقبة فقط، بل أيضا لمواقفه، حيث لم يكن يوما طرفا في نزاع بالمنطقة، ولكنه دائما كان طرفا في حل النزاعات، ولذلك أحبته جموع الشعوب العربية، والذي يذكر التاريخ له مواقفه المعتدلة من أعقد القضايا بالمنطقة، وعمله الدائم على حلها.

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