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محمد العسيري
الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تراجع أسهم اليابان متأثرة بتوقعات اقتصادية أمريكية سلبية

الخميس 20/أغسطس/2020 - 11:15 ص
الأسهم اليابانية
الأسهم اليابانية
وكالات
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انخفضت الأسهم اليابانية عند الإغلاق اليوم الخميس، متأثرة بخسائر وول ستريت بعدما كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن أن صناع القرار قلقون بشأن الضبابية التي تكتنف مسار التعافي الاقتصادي من جائحة فيروس كورونا.

وتراجع المؤشر نيكي واحدا بالمئة ليغلق عند 22880.62 نقطة، أقل مستوى منذ 12 أغسطس.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.9% إلى 1599.20 نقطة مسجلا أقل مستوى في أسبوع.

وانخفض 30 من 33 مؤشرا فرعيا للقطاعات في بورصة طوكيو.

وسجلت أسهم الشركات المرتبطة بأشباه الموصلات أداء أقل من سائر السوق حيث يساور القلق المستثمرين بشأن توسيع واشنطن نطاق القيود التي تفرضها على شركة هواوي الصينية وانخفض مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات 0.63% أمس.

وهوى سهم سكرين هولدنجز 5.18 بالمائة وتراجع سهم طوكيو إلكترون 3.32% ونزل سهم أدفانتست كورب 3.59%.

وتراجع مؤشر الشركات الناشئة 0.98% بعد يوم من صعوده لأعلى مستوى في عامين.

وصعد سهم باناسونيك 1.51% بعد تقارير لوسائل إعلام تحدثت عن استثمار للشركة بقيمة 100 مليون دولار لدعم طاقة إنتاج البطاريات لشركة تسلا.

وقفز سهم هيتاتشي ميتلز 7.2% بعدما ذكرت صحيفة نيكي الاقتصادية أن هيتاتشي تعتزم بيعها.

وزاد سهم هيتاتشي 0.68%.

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