«رؤية قاتمة» تهوى بأسهم أوروبا

تعرضت أسهم أوروبا لموجة بيع في أسواق الأسهم العالمية اليوم الخميس، بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى مسار طويل وصعب لتعافي أكبر اقتصاد في العالم.وتراجع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 1.2%، فيما انخفض قطاع التعدين 2.7% بسبب هبوط أسعار المعادن الأساسية.وهبطت قطاعات أخرى شديدة التأثر بالاقتصاد مثل البنوك وشركات صناعة السيارات والنفط والغاز ما يتراوح بين 1.6% و1.9%.وهوى سهم "أنتوفاجاستا" التشيلية للتعدين 4.3% بعد أن سجلت الشركة انخفاضا بنسبة 22.4% في الأرباح الأساسية للنصف الأول بفعل انخفاض مبيعات النحاس، لكنها قالت إنها ستقدم توزيعات أرباح مؤقتة.ومن بين أبرز الرابحين، قفز سهم "إنتركونتننتال هوتيلز جروب" 2.6%، وربح سهم أكور الفرنسية 2% بعد أن ذكرت صحيفة فرنسية أن شركة تشغيل الفنادق تدرس اندماجًا.