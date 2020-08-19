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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مايسة عطوة تهنئ نائبات «الشيوخ»: عبروا عن صوت المرأة

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 07:41 م
مايسة عطوة
مايسة عطوة
إسلام نصير
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توجهت النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس كتلة ستات وشباب أد التحدي، بالتهنئة للنائبات اللاتي نجحن في انتخابات مجلس الشيوخ، بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج الجولة الأولى في الانتخابات، مشيرة إلى أن الأحزاب السياسية حرصت على تمثيل المرأة بين صفوف مرشحيها، طبقا للنسبة التي ذكرها قانون مجلس الشيوخ الجديد.

ولفتت عطوة، في بيان لها، إلى أن النائبات عليهن القيام بدورهن على أكمل وجه، والتعبير عن صوت المرأة داخل مجلس الشيوخ، فالنائبات سواء بمجلس النواب أو الشيوخ دائما ما يعبرن عن المرأة المصرية ويضعن أمام نصب أعينهن حقوق المرأة وكيفية تمكينها على المستوى التشريعي وتعديل كافة التشريعات بما يضمن في النهاية حقوقها والمكتسبات التي حصلت عليها.

وأضافت أن المرأة كانت في الصفوف الأولى من الناخبين أمام اللجان الانتخابية للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، والنزول بقوة للإدلاء بأصواتهن، مما يعكس حرصهن على المشاركة في أي حدث سياسي وزيادة درجة الوعي لديهن بأن صوتهن لا يقل أهمية أو قدر عن صوت الرجل.

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