أستاذ آثار يكشف تفاصيل ترميم قصر السكاكيني وقيمته الأثرية

قال الدكتور أحمد بدران، أستاذ الآثار بجامعة القاهرة، إن الآثار على أرض مصر متنوعة وأن الحكومة تهتم بالقطاع والمبانى الأثرية والمتاحف، مثال ذلك افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لقصر البارون والذي يعتبر تحفة معمارية.وأضاف أستاذ الآثار بجامعة القاهرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، أن هناك اهتماما بقصر آخر غير البارون، وهو قصر السكاكيني باشا والذى يعتبر فصلا تاريخيا مهما جدا يبلغ عمره 123 عاما، وتم تشييده عام 1897.وأكد" بدران" أن مساحة قصر السكاكيني تبلغ 2698 مترا مربعا، متابعا أن القصر يتميز بالعمارة البيزنطية وفن الركوك، مضيفا أنه تعرض لحريق محدود عام 2016، وتم السيطرة عليه ولم يؤثر على التكوين الخاص به.وأشار إلى أن وزارة الآثار بالفعل بدأت مشروعا لترميم وصيانة هذا القصر ثم الدخول لمرحلة الترميم الدقيق، مؤكدا أن القصر بعد انتهاء عائلة السكاكيني تم تحويله إلى متحف للفنون الطبية وأصبح مهجورا لفترة طويلة.