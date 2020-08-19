المشدد 10 سنوات لمزوّر في المعادي

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار ياسر طه الرفاعي، بمعاقبة المتهم "محمود.ع"، بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بتزوير محررات رسمية في المعادي.صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر طه رفاعي، وعضوية المستشارين هيثم الطنطاوي وأحمد الحوفي، وأمانة سر عادل ربيع الشيخ.وأسندت النيابة للمتهم "محمود.ع" تهمة تقليد أختام حكومية "مكتب سجل تجارى القاهرة- مأمورية ضرائب المعادى"، عن طريق اصطناع الأختام على غرار الأختام الصحيحة.كما أسندت النيابة للمتهم تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول، في تزوير محررين رسميين بطريق الاصطناع، وهما "مستخرج سجل تجاري، وبطاقة ضريبية" والمنسوب صدورهما لمكتب سجل تجاري القاهرة- مأمورية ضرائب المعادي، بأن اتفق مع المجهول وساعده بأن أمده بالبيانات الواجب توافرها، فقام المجهول باصطناع المحررين على غرار المحررات الرسمية الصحيحة، وذيلها بتوقيعات نسبها زورًا لموظفين عموميين، وبصمها بالأختام المزورة موضوع الاتهام الأول، فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.