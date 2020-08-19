كنيسة العذراء بمسرة تبث فعاليات نهضة العذراء «أونلاين»

تبث كنيسة السيدة العذراء مريم بمسرة بشبرا مصر، مساء اليوم الأربعاء، فعاليات النهضة الروحية لصوم السيدة العذراء مريم "، دون حضور وذلك عبر تقنية البث المباشر "أونلاين".ويشارك بالنهضة من خلال بعض العظات المسجلة، عدد من أساقفة الكنيسة من بينهم الأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا، والأنبا مكاري أسقف كنائس شبرا الجنوبية.وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم بتذكار عيد تجلي السيد المسيح على جبل طابور، وأحد الأعياد السيدية الصغرى بالكنيسة، ونظمت الإيبارشيات القبطية اليوم، صلوات قداسات احتفالًا بهذه المناسبة.ويستعد الأقباط الأرثوذكس، صباح السبت المقبل، للاحتفال بعيد صعود جسد السيدة العذراء مريم إلى السماء بعد صوم دام حوالي أسبوع، واقتصرت غالبية الاحتفالات به على صلوات القداسات وبث النهضة الروحية عبر البث المباشر دون حضور ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.