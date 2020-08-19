إيبارشية الفيوم تناقش رؤية عامة للعمل المسكوني بدورة الخدام

تواصل إيبارشية المنيا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأربعاء، فعاليات دورة الخدام تحت رعاية الأنبا مكاريوس أسقف عام الإيبارشية، وذلك "أونلاين"، ويناقش القمص بولا عطية راعي كنيسة الشهيد مارمينا بالفيوم، موضوع "رؤية عامة للعمل المسكوني".وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأربعاء، بذكرى عيد تجلي السيد المسيح على جبل طابور، وأحد الأعياد السيدية الصغرى بالكنيسة، ونظمت الإيبارشيات القبطية صلوات قداسات احتفالًا بهذه المناسبة.ويستعد الأقباط الأرثوذكس، صباح يوم السبت المقبل، للاحتفال بعيد صعود جسد السيدة العذراء مريم إلى السماء بعد صوم دام حوالي أسبوع، واقتصرت غالبية الاحتفالات به على صلوات القداسات وبث النهضة الروحية عبر البث المباشر دون حضور ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.