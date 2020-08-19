بعد انفجار بيروت.. الغموض يخيم على مسلسل «الهيبة»

يواجه الجزء الرابع من مسلسل "الهيبة" للنجم تيم حسن مصيرًا غامضًا بعد انفجار مرفأ بيروت، حيث أدت الأحداث التي يشهدها لبنان حاليًا إلى توقف تصوير المسلسل للمرة الثالثة على التوالي، ولم تحدد شركة الصباح المنتجة للعمل موعدًا جديدًا للتصوير لحين استقرار الأوضاع في لبنان.وعلم "الدستور" أن هناك اتجاها لدى شركة الصباح لعرض المسلسل خلال شهر ديسمبر المقبل على منصة "شاهد"، وأن الشركة ربما لن تنتظر لعرض العمل في رمضان المقبل خاصة أن لديها خطة إنتاجية مختلفة لموسم رمضان 2021.كان مسلسل "الهيبة 4" قد خرج من السباق الرمضاني الماضي، وذلك بعد تعذر استئناف تصويره بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث قررت الشركة المنتجة للعمل تأجيل تصويره إلى ما بعد موسم رمضان.وكان الفنان تيم حسن قد أوقف تصوير مشاهد الجزء الرابع والأخير من مسلسل "الهيبة" منذ شهر مارس الماضي بسبب فيروس كورونا، خاصة مع اكتشاف أكثر من حالة في منطقة البصوص بلبنان، والتي يتم تصوير أغلبية مشاهد العمل فيها.واتفق تيم حسن مع المخرج سامر البرقاوي على تأجيل التصوير حتى إشعار آخر.مسلسل "الهيبة" من بطولة تيم حسن وديمة قندلفت وعادل كرم، وإخراج سامر البرقاوي، وتأليف ورشة عمل يُشرف عليها الكاتب فؤاد حميرة.