«الغزل والنسيج»: تدشين بورصة للقطن والسلع العام المقبل (فيديو)

قال الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، إن منظومة تطوير الغزل والنسيج ستكتفي هذا العام بأربع محافظات فقط على مستوى الجمهورية، منها البحيرة والفيوم، مؤكدًا أنه سيتم تعميم منظومة تطوير القطن المصري، العام المقبل على مستوى الجمهورية.وأضاف رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الأربعاء، أن التعميم سيكون على هيئة بورصة للسلع الزراعية، والتي من ضمنها القطن، وذلك من خلال تواجد التجار عبر أجهزة وشاشات، دون الحاجة للسفر من محافظة لأخرى، موضحا أنه تم الانتهاء من تطوير محلج الفيوم العام الماضي، واستقبال الأقطان التي عرضت في المزاد.وأشار "مصطفى"، إلى أن المنظومة تضم محافظتين جديدتين، هما البحيرة والشرقية، وهما أكبر محافظتين في إنتاج القطن بعد محافظة كفر الشيخ، لافتًا إلى أن المنظومة ستكتمل خلال العام الجاري كتجربة، وخلال العام المقبل سيتم تدشين بورصة للسلع الزراعية، منها القطن.