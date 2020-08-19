حكيم في كواليس أحدث أغانيه (صورة)

شارك الفنان حكيم متابعيه صورة جديدة من كواليس تصوير أحدث أغانيه، عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".وعلق حكيم على الصورة قائلا: "دلوقتى بسمع الأغنية الجديدة اللى هتتصور قريبا إن شاء الله يارب تعجبكم"، وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير.ويذكر أن طرح المطرب حكيم، أحدث كليباته باسم "قلبي يا ناس" وهي إحدى أغنيات الألبوم الغنائي الجديد الذي يحمل اسم"الراجل الصح"، وهي من كلمات الشاعر عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع الموسيقي إسلام شيبسي وميدو مزيكا.