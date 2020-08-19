210 إصابات جديدة بكورونا في أرمينيا

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في أرمينيا إلى 42 ألفا و56 حالة، وذلك عقب تسجيل 210 حالات إصابة جديدة.وذكرت قناة (يورونيوز) الأوروبية، اليوم الأربعاء، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 833 حالة، وذلك عقب تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة في جميع أنحاء العالم.