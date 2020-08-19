أمينة خليل ترد على منتقدى إطلالتها: «مش مهتمة»

ردت الفنانة أمينة خليل على انتقادات البعض لها بسبب بعض صورها على السوشيال ميديا، قائلة: "طول عمري بقول إن السوشيال ميديا لازم الواحد يفصل حياته عنها شوية ومش مهتمة بهذا الأمر ومش باخده في الاعتبار".وأضافت "أمينة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc"، الذي يذاع على فضائية "dmc"، أنها كانت تنتظر طرح فيلم "توأم روحى"، مشيرة إلى أنها شديدة السعادة بمشاركتها في هذا العمل، حيث إنه يجمع بين الرومانسية والأكشن.وأشارت إلى أن عودة السينما بشكل عام من جديد هي خطوة مهمة في الفترة الأخيرة، خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.وأكدت النجمة أمينة خليل أنها متحمسة بشكل كبير لعرض فيلمها الجديد "توأم روحي"، الذى من المقرر عرضه غدًا الأربعاء.