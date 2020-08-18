واردات الأغذية والمنسوجات تهبط بفاتورة الاستيراد لأقل مستوياتها (إنفوجراف)

سجلت واردات مصر من السلع الغذائية تراجعًا ملحوظًا إلى حدود 874.7 مليون دولار خلال شهر أبريل الماضى، مقابل 1.5 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه تزامنًا مع ذروة انتشار فيروس كورونا عالميًا، وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.ولفت تقرير الإحصاء إلى أن واردات المنسوجات سجلت تراجعًا هى الأخرى لـ 176.8 مليون دولار خلال شهر أبريل 2020 مقابل 278.3 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، كما تراجعت واردات الأدوية من 209.8 مليون دولار لـ 177.8 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.أضاف التقرير أن واردات الحديد والصلب انخفضت إلى نحو 371.7 مليون دولار خلال شهر أبريل 2020 مقابل 551.8 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، الزجاج من 22.9 مليون دولار لـ8 مليون دولار، والملابس من 75.3 مليون دولار لـ19.9 مليون دولار.