لميس جابر: «السيسى ماشى بإيقاع سريع ومحدش عارف يلحقه»

قالت الدكتورة لميس جابر، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أسرع من كل المسئولين.وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج «كل يوم» المذاع على شاشة «ON»: «الرئيس عبد الفتاح السيسي ماشي بإيقاع سريع جدًا وعنده حماس شديد للشغل، محدش في المسئولين عارف يلحقه».وأشارت إلى أن الإعلام بحاجة لأصوات أكثر تتكلم، وأن يفتح الباب للنقاش أكثر من ذلك، مؤكدة أن المعارضة أكثر وطنية من كثيرين.وأكدت أن سنة حكم الإخوان كانت أفيد حاجة مرت على مصر، لأنهم ظهروا على حقيقتهم وأنهم لا ينتمون لوطن، مردفة: «لولا حكمهم سنة، كانت فضلت الناس تقول جربوهم دول بتوع ربنا».وأشارت لميس جابر إلى أن السلفيين ليسوا بخطورة الإخوان، لأنهم فرق مختلفة، ولا يلتزمون بالسمع والطاعة.