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الثلاثاء 18 أغسطس 2020 الموافق 28 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«دينية البرلمان» تناشد الحكومة بسرعة فتح المساجد لصلاة الجمعة

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 08:48 م
الدكتور أسامة العبد
الدكتور أسامة العبد
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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ناشدت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، سرعة اتخاذ قرار بتلبية مطالب المواطنين بفتح المساجد لصلاة الجمعة، مع الحفاظ على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

وقال "العبد"، خلال اجتماع اللجنة الدينية بمجلس النواب المنعقد الآن، لمناقشة مطلب المواطنين بفتح المساجد لصلاة الجمعة، إن لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب طالبت لجنة إدارة الأزمة بسرعة اتخاذ قرار في هذا الموضوع، مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية لتهدئة الشارع المصري وتشوقه لأداء صلاة الجمعة، مستطردا: "نتمنى أن تصدر اللجنة فى اجتماعها، غدا الأربعاء، قرارا يسعد الناس ولو على سبيل التجربة".

ودعا الدكتور أسامة العبد، إلى رفع توصية اللجنة إلى رئيس مجلس الوزراء، وقال إن هذا المطلب شعبى قبل أن يكون برلمانيا، وأن البرلمان ينقل نبض الشارع، متابعا: "نطالب بهذا المطلب اهتداء بقرار لجنة إدارة الأزمة بفتح المساجد لصلاة الجماعة ونجاح التجربة، والتزام الناس بالإجراءات الاحترازية والتباعد والخروج من المساجد مباشرة عقب انتهاء الصلاة، ويمكن أن يتم اتخاذ قرار بخصوص صلاة الجمعة ولو على سبيل التجربة، كما أننا نؤكد أن ذلك كله لا بد أن يكون فى إطار ما يحقق المصلحة العامة، ونحن دائما نؤكد أن الحفاظ على النفس مقدم على أى شىء".

ووجه "العبد"، الشكر للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على موافقته على طلب اللجنة بعقد الاجتماع على الفور بمجرد تقديم الطلب، وكذلك الشكر للمستشار محمود فوزى، الأمين العام للمجلس، قائلا: "مجلس النواب ممثل الشعب وعمل اللى عليه ونقل مطالب الناس، كما نشكر وزير شئون المجالس النيابية".

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