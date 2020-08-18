عمرو دياب يتعاقد على مسلسل جديد مع «نتفليكس»

تعاقد الفنان عمرو دياب، على تقديم مسلسل درامي موسيقي جديد مع شبكة "نتفليكس" العالمية في مفاجأة كبيرة لجمهوره.وأعلنت مجلة "فاريتي" العالمية عن تعاقد "دياب" ليعود للتمثيل بعد 27 عاما من الغياب منذ آخر أعماله "ضحك ولعب وجد وحب".وقال عمرو دياب، في تصريحات صحفية، إنه سعيد بهذه الخطوة لأنه على قناعة بدور الفن في تخطي الحدود ونقل الثقافات بين الشعوب، وأن الشبكة العالمية ستقوم بعرض المسلسل على 193 مليون مشاهد في أكثر من 190 دولة حول العالم.