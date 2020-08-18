محافظ جنوب سيناء يشدد على اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

شدد محافظ جنوب سيناء خالد فودة، اليوم الثلاثاء، على مراعاة إجراءات التباعد الاجتماعي واتباع كافة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي رقم 3 للعام الحالي التي ترأسها المحافظ، بحضور إيناس سمير نائب المحافظ، ونادر عشماوي السكرتير العام، ومجدي الوصيف السكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن ومديري المديريات والإدارات بالديوان العام.وأشار المحافظ في بيان صادر عن المجلس التنفيذي للمحافظة، إلى أن المحافظة تنفذ تعليمات مجلس الوزراء في هذا الشأن والتي منها غلق الشواطئ وغلق المحال في الثانية عشر مساءً، كما شدد على ضرورة تنفيذ أعمال الإزالات المخالفة فورًا تنفيذًا لتعليمات رئيس الوزراء في هذا الشأن.وعرضت إيناس سمير نتائج لجنة متابعة ومراجعة ملف تقنين أراضي الدولة، كما تم استعراض نتائج لقاء وزير الزراعة السيد القصير والذي تم خلاله بحث آليات زيادة التنمية الزراعية ومشروعات الاستثمار الزراعي بالمحافظة وتطوير ميناء الصيد، والذي عقد بمقر الوزارة بالقاهرة بحضور مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة، لبحث سبل التنمية الزراعية في محافظة جنوب سيناء وكيفية النهوض بالإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية لتوفير وتدعيم الغذاء لسكان المحافظة وأيضا تلبية احتياجات الفنادق والسياحة من هذه المنتجات بدلًا من نقل البضائع من القاهرة ما يؤدي إلى زيادة أسعارها.كما تم خلال لقاء المحافظ ووزير الزراعة مناقشة العمل على تطوير المحطة البحثية برأس سدر والتابعة لمركز بحوث الصحراء لخدمة جميع مدن المحافظة وأيضا إنشاء وحدة للزراعة الآلية وتزويدها بالمعدات اللازمة للميكنة الزراعية بالإضافة إلى إنشاء مركز لبيع التقاوي وكذلك مشتل لإمداد المحافظة بالشتلات التي تحتاجها وأيضا منفذ بيع مستلزمات تطوير وتحديث نظم الري.كما اتفق وزير الزراعة ومحافظ جنوب سيناء أيضا على إجراءات لتشجيع المستثمرين الزراعيين على إنشاء فرع لمعهد صحة الحيوان بسيناء والتوسع في الاستزراع السمكي ومزارع الدواجن والاهتمام بالثروة الحيوانية مع توفير الرعاية البيطرية والأمصال واللقاحات وآليات تحسين السلالات وإنشاء وحدة للتلقيح الاصطناعي للجمال خاصة فى ظل إقامة مهرجان الهجن سنويا بالمحافظة ولتكون نموذجا يستفاد به لهذا النوع من الجمال في ظل اهتمام أهالي سيناء بأنشطة ومسابقات الهجن، بجانب تم الاتفاق على تطوير الصوب الزراعية والاهتمام بالزراعات المحمية وإنشاء مركز لتجميع الألبان يكون نموذجا استرشاديا للمواطنين والمستثمرين مع تسهيل إجراءات تراخيص كافة أنشطة الإنتاج الزراعي والحيواني.وتم الاتفاق على تشكيل لجنة تنسيقية من قيادات الوزارة والمحافظة لمتابعة الموضوعات وعرض تقرير دوري على الوزير والمحافظ وتطرق اجتماع المجلس التنفيذي إلى التصديق على الجلسة السابقة.. ووجه المحافظ رئيس مدينة طور سيناء بالعمل على رفع كفاءة المقر الحالي للمجلس المحلي للمحافظة والكائن بالدور الأرضي بمجمع المصالح بمدينة طور سيناء.واستعرض الاجتماع مذكرة الشئون القانونية بشأن المقترح المقدم من مديرية الصحة بشأن رغبتها في تعديل نشاط 3 وحدات سكنية مملوكة لها بمدينة طور سيناء لتكون مكاتب صحة لخدمة المواطنين وكذا تغيير نشاط وحدة سكنية بشرم الشيخ كمركز لفحص المشتغلين بالأغذية والمشروبات بشرم الشيخ.وتناول الاجتماع أيضا عرض مذكرة مدينة أبورديس بشأن الموافقة على ترخيص لجمعية تنمية المجتمع المحلي لإدارة دار المناسبات بحي السلام التجمع البدوي بإيجار رمزي وسداد مستلزمات التشغيل وذلك لمدة عام قابل للتجديد بموافقة كتابية من المدينة في حال إثبات جديتها مع الإدارة.وتم عرض مذكرة مدينة رأس سدر بمد مدة حق الانتفاع لمنازل متضرري السيول والوحدات السكنية والمنازل البدوية لمدة 15 عاما قابلة للتجديد بموافقة الطرف الأول بدلا من خمس سنوات ويسدد قيمة حق الانتفاع لصالح صندوق الإسكان بالمحافظة وفقا لرأي الجهاز الوطني لتنمية سيناء لتحقيق قدر من الاستقرار للمواطنين.كما تم استعراض تقرير اللجنة المشكلة لتجديد التعاقد للبيوت البدوية بمنطقة أبو سيلة بسانت كاترين وقد انتهت اللجنة إلي التعاقد مع المستحقين شاغلي هذه البيوت بنظام حق الانتفاع خمس سنوات على أن يكون مقابل حق الانتفاع قدرة 100 جنيه شهري تزاد مقابل قيمة حق الانتفاع بمبلغ خمسون جنيها كل 5 سنوات نظرا لظروف المدينة وتدني دخل المواطنين.وتم عرض ضوابط وشروط وإجراءات تخصيص الوحدات السكنية إسكان بدوي خاصة بعد إقرارها من مجلس إدارة صندوق الإسكان والمصدق عليه في يوليو الماضي.كما تم عرض تعديل اسم مسجد التوحيد الكائن بأول شارع المنشية والذي يتم إعادة تأهيله في الوقت الحالي إلى مسجد الحق المبين.