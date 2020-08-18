خارجية السعودية: الحكم القضائي بقضية اغتيال الحريري أظهر الحقيقة

أكدت وزارة الخارجية السعودية، الثلاثاء، أن الشعب اللبناني يستحق الاستقرار والنماء، معربة عن تطلعها لأن يعم الأمن لبنان بإنهاء حيازة حزب الله للسلاح.وقالت الخارجية السعودية في بيان لها مساء اليوم، إن جريمة اغتيال رئيس وزراء لبنان الراحل رفيق الحريري كانت أكثر أعمال حزب الله تأثيرا على أمن لبنان.وقالت الخارجية إن حكومة المملكة بدعوتها لتحقيق العدالة ومعاقبة حزب الله وعناصره الإرهابية، تؤكد ضرورة حماية لبنان والمنطقة والعالم من الممارسات الإرهابية لهذا الحزب الذي يعتبر أداة للنظام الإيراني.وأضافت: «حكومة المملكة ترى في الحكم القضائي في قضية اغتيال الحريري ظهورًا للحقيقة وبدايةً لتحقيق العدالة بملاحقة المتورطين وضبطهم ومعاقبتهم».ودعت الخارجية السعودية إلى ضرورة حماية لبنان والمنطقة من ممارسات حزب الله الإرهابية.