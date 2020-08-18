حبس سيدة 4 أيام لاستغلالها الأطفال فى التسول بالهرم

قرّرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، حبس سيدة متهمة بالتسول بالأطفال 4 أيام على ذمة التحقيقات كما طلبت النيابة التحريات حول الواقعة.وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيدة تستغل طفلين بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة في أعمال التسول واستجداء المارة بصورة تسيء للمظهر الحضاري للبلاد.كان رواد مواقع التواصل قد تداولوا فيديو لإحدى السيدات، تستغل طفلين بمنطقة الهرم فى أعمال التسول واستجداء المارة، وبالفُحص تبين تردد السيدة على مناطق العجوزة، والدقي، والهرم واستغلال الطفلين في أعمال التسول، ولم تقدم أي أوراق ثبوتية تفيد صلتها بالطفلين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإيداع الطفلين بإحدى دور الرعاية للعرض على الجهات المختصة.