حصيلة فيروس كورونا فى العالم اليوم

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة 774,832 وفاة في العالم منذ أن أعلن مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين ظهور المرض في ديسمبر، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادًا إلى أرقام رسمية اليوم الثلاثاء.وأحصيت أكثر من 21,936,820 إصابة رسميا في 196 بلدًا ومنطقة منذ بدء انتشار الوباء، وبينها 13,623,700 حالة تعتبر حاليًا تماثلت للشفاء.ولا تعكس هذه الأرقام إلا جزءًا من العدد الفعلي للإصابات، إذ لا تجري دول عدة فحوصات إلا للحالات الأكثر خطورة، فيما تعطي دول أخرى أولوية في إجراء الفحوص لتتبع مخالطي المصابين، تضاف إلى ذلك محدودية إمكانات الفحص لدى عدد من الدول الفقيرة.وسجلت الإثنين 4233 حالة وفاة جديدة و220,645 إصابة جديدة في أنحاء العالم. والدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة هي الهند (876) والبرازيل (684) والولايات المتحدة (434).والولايات المتحدة التي سجلت أول وفاة بـ"كوفيد- 19" مطلع فبراير، هي البلد الأكثر تضررًا من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 170,497 وفاة من أصل 5,438,325 إصابة بحسب تعداد جامعة جونز هوبكنز. وشفي ما لا يقل عن 1,865,580 شخصًا.بعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضررًا من الوباء هي البرازيل، حيث سجلت 108,536 وفاة من أصل 3,359,570 إصابة تليها المكسيك مع 57,023 وفاة (525,733 إصابة) والهند مع 51,797 وفاة (2,702,742 إصابة) بريطانيا مع 41,369 وفاة (319,197 إصابة).بين البلدان الأكثر تضررًا، تعد بلجيكا الدولة الأكثر تسجيلًا للوفيات نسبة لعدد سكانها مع 86 وفاة لكل 100 ألف نسمة، تليها البيرو (80) وإسبانيا (61) وبريطانيا (61) وإيطاليا (59).وحتى اليوم، أعلنت الصين رسميًا (من دون احتساب ماكاو وهونغ كونغ) 4634 وفاة من أصل 84،871 (22 إصابة جديدة بين الإثنين والثلاثاء) فيما تعافى 79,642 شخصًا.وأحصت منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي الثلاثاء حتى الساعة 11:00 ت غ 243,470 وفاة من أصل 6,225,679 إصابة، أما أوروبا فسجّلت 210,978 وفاة من أصل 3,562,495 اصابة، فيما بلغ عدد الوفيات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا معا 179,562 وفاة (5,560,567 إصابة).وسجّلت آسيا 81,738 وفاة (4,080,157 إصابة) والشرق الأوسط 32,723 وفاة (1,352,244 إصابة) وإفريقيا 25,890 وفاة (1,129,613 إصابة) وأوقيانيا 471 وفاة (26,072 إصابة).