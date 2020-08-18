عبدالعال مطالبًا النواب بالتعاون فى المناقشات: «مقدمناش غير 24 ساعة»

حث الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس على التعاون من أجل الانتهاء من جدول الأعمال.وقال عبدالعال، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن برئاسته: "لا بد من التعاون لأن جدول الأعمال به العديد من التشريعات الهامة، ونحتاج للانتهاء منها ولم يعد أمامنا سوى 24 ساعة فقط في دور الانعقاد الحالي".وحذر رئيس المجلس الأعضاء قائلا: "لابد من الانتهاء وإلا سنستمر في العمل حتى ينتهي جدول الأعمال".جاء ذلك خلال الجلسة العامة والتي تناقش اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر واليونان بالمنطقة الاقتصادية لشرق المتوسط.