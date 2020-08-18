عبدالعال مطالبًا النواب بالتعاون فى المناقشات: «مقدمناش غير 24 ساعة»
الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 03:13 م
كريمة أبو زيد و السيد السعدنيطباعة
حث الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس على التعاون من أجل الانتهاء من جدول الأعمال.
وقال عبدالعال، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن برئاسته: "لا بد من التعاون لأن جدول الأعمال به العديد من التشريعات الهامة، ونحتاج للانتهاء منها ولم يعد أمامنا سوى 24 ساعة فقط في دور الانعقاد الحالي".
وحذر رئيس المجلس الأعضاء قائلا: "لابد من الانتهاء وإلا سنستمر في العمل حتى ينتهي جدول الأعمال".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة والتي تناقش اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر واليونان بالمنطقة الاقتصادية لشرق المتوسط.
وقال عبدالعال، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن برئاسته: "لا بد من التعاون لأن جدول الأعمال به العديد من التشريعات الهامة، ونحتاج للانتهاء منها ولم يعد أمامنا سوى 24 ساعة فقط في دور الانعقاد الحالي".
وحذر رئيس المجلس الأعضاء قائلا: "لابد من الانتهاء وإلا سنستمر في العمل حتى ينتهي جدول الأعمال".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة والتي تناقش اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر واليونان بالمنطقة الاقتصادية لشرق المتوسط.