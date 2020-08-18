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الثلاثاء 18 أغسطس 2020 الموافق 28 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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أفضل مكمّلين غذائيين لعظام أقوى

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 02:57 م
هشاشة العظام
هشاشة العظام
وكالات
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هناك مكملات غذائية قد ترغب في إضافتها إلى نظامك الغذائي للحد من هشاشة العظام مع التقدم في العمر.

وتوصي الجمعية الملكية لهشاشة العظام بتناول الكالسيوم لتقوية عظامك، وأكدت أن "جسمك يحتوي على كيلوجرام واحد من الكالسيوم"- ويمكن العثور على 99% منه في العظام.

وينصح البالغين بتناول 700 ملغ من الكالسيوم كل يوم، ويزيد هذا الرقم إلى 1000 ملغ يوميا، إذا كنت تتناول دواء لهشاشة العظام.

وتابعت الجمعية الخيرية: "إذا وجدت أنك لا تحصل على ما يكفي من الكالسيوم في نظامك الغذائي باستمرار، فيمكن عندئذ أخذ مكملات الكالسيوم في الاعتبار".

وتنصح الجمعية الملكية الأشخاص الذين يفتقرون إلى كميات كافية من الكالسيوم في نظامهم الغذائي، بتناول مكملات الكالسيوم بعد تناول الطعام. وذلك لأن "العصارات الهضمية تُحفّز" "وقد تساعد في الامتصاص".

ومع ذلك، هناك بعض الأطعمة التي قد ترغب في تجنب تناولها قبل تناول مكملات الكالسيوم، مثل "الأطعمة الغنية بالألياف، النخالة"، وكذلك السبانخ. وقد تقلل هذه الأطعمة من امتصاص الكالسيوم، ما يجعل المكمل أقل فعالية.

وأضافت الجمعية: "من المهم عدم تجنب الأطعمة الغنية بالألياف لأنها مهمة لصحتك العامة". كما ينبغي التحدث إلى طبيبك قبل تناول مكملات الكالسيوم، حيث يمكن أن تتفاعل مع الأدوية الموصوفة الأخرى.

وأوضحت الجمعية الملكية لهشاشة العظام أن "فيتامين (د) يساعد جسمك على امتصاص واستخدام الكالسيوم، ما يمنح عظامك قوتها وصلابتها".

وفي الواقع، يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات فيتامين (د)، إلى زيادة خطر إصابة الشخص بهشاشة العظام في المقام الأول.

وإذا كنت مصابا بهشاشة العظام بالفعل، فقد أبرزت الجمعية الحاجة إلى تناول مكملات فيتامين (د) يوميا.

وعلى عكس مكملات الكالسيوم، يمكن تناول مكملات فيتامين (د) مع الطعام أو من دونه.

ومع ذلك، إذا كنت تتناول حاليا دواء لعلاج هشاشة العظام، فمن المهم أن تتناول مكمل فيتامين (د) في وقت مختلف عن أدويتك.

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