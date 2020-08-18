مدحت صالح يحيى حفلا بالإسكندرية الجمعة

يحيى النجم مدحت صالح، حفلا غنائيا ضمن حفلات مهرجان الصيف الدولي، والذي يقام على مسرح مكتبة الإسكندرية بالمسرح المكشوف، يوم الجمعة الموافق 21 أغسطس الجاري، بمصاحبة فرقة الموسيقار عمرو سليم الموسيقية، فى تمام الساعة التاسعة مساء.ومن المقرر أن يقدم عددا من أغانيه الشهيرة، منها "حكاية وردية، ولاتسوى دموع، حاتكلم، كوكب تانى، المليونيرات، حد يقول لحبيبى، بحلم على قدى، يا جريد النخل العالي"، وغيرها إلى جانب مختارات من أشهر أعمال تراث الموسيقى العربية الذى اشتهر بأدائها.كان مدحت صالح قد أحيا مؤخرا حفلا على مسرح النافورة بدار الأوبرا، وشهد الحفل حضورا جماهيريا لافتا.من جهة أخرى يستعد الفنان لوضع اللمسات النهائية على ألبومه الغنائي الجديد، والذي يتعاون فيه مع نخبة من الشعراء والملحنين.