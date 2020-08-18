القبض على متهم بالاتجار فى النقد الأجنبى بالجيزة

تمكنت مباحث مكافحة جرائم النقد والتهريب بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط موظف لاتهامه بالاتجار غير الشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي، بمنطقة الجيزة.أكدت التحريات اتجار موظف سابق بشركة صرافة صادر بشأنها قرار بإلغاء الترخيص الممنوح لهاـ في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة لأحكام القانون.عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم حــال قيامــه بالتعامل خارج نطاق المصارف المعتمدة، وضبط بحوزته مبالغ مالية قدرها 62535 جنيها مصريا، 6800 دولار أمريكي.بمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه غير المشروع فى الاتجار بالنقد الأجنبى بالمُخالفة لأحكام القانون.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، العرض على النيابة للتحقيق.