صحيفة بريطانية: اتفاقية ترسيم الحدود المصرية اليونانية تقطع الطريق أمام أردوغان

أكدت صحيفة "آرب نيوز" البريطانية، أن البرلمان المصري وافق على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين اليونان ومصر، وإنشاء منطقة اقتصادية خالصة بين البلدين.وأشارت إلى أنه تم التوصل إلى الاتفاق بين الحكومتين المصرية واليونانية في وقت سابق من هذا الشهر.وقالت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري، أمس الإثنين، إن الاتفاق قد يمضي قدما، وبالتالي خلق خط تحديد جزئيا بين المناطق الاقتصادية للبلدين.وفي اليونان، قال دبلوماسيون إن الاتفاق ألغى فعليًا اتفاقًا بين تركيا بقيادة رجب طيب أردوغان، وجبهة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج.وأكد الدبلوماسيون أن الاتفاقية تقطع الطريق أمام طموحات أردوغان والسراج في سرقة نفط شرق البحر الأبيض المتوسط.