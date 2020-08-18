شفاء 610 حالات مصابة بكورونا في الكويت

أعلن وزير الصحة الكويتي، الشيخ الدكتور باسل الصباح، عن شفاء 610 حالات من فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 69 ألفًا و243 حالة.وأضاف الصباح، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء: "أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هذه الحالات، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين".وكان وزير الصحة الكويتي، قد أعلن أمس الإثنين، شفاء 498 حالة من مصابي فيروس كورونا ليرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد حتى يوم أمس إلى 68 ألفًا و633 متعافٍ.