أرمينيا تسجل 145 إصابة و8 وفيات جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة الأرمينية، اليوم الثلاثاء، 145 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 41 ألفا و846 حالة.ونقلت صحيفة (بانارمينيان) الأرمينية على موقعها الإلكتروني عن الوزارة "أن 327 شخصًا تماثلوا للشفاء ليصل إجمالي المتعافين إلى 34 ألفا و982 حالة".. بينما ارتفعت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 832 شخصا بعد تسجيل 8 حالات وفاة جديدة بينما بلغت الحالات الحاملة للفيروس وتوفيت لأسباب أخرى 245 حالة.وأفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض والوقاية منها بأنه تم إجراء 186 ألفا و661 اختبارًا منذ بداية تفشي المرض في البلاد.