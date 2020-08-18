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الثلاثاء 18 أغسطس 2020 الموافق 28 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

كثافات مرورية متوسطة برمسيس وكوبري أكتوبر

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 10:04 ص
مرور
مرور
نجلاء رفاعي
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ظهرت كثافات مرورية متوسطة، صباح اليوم الثلاثاء، في شوارع ومحاور محافظتي القاهرة والجيزة؛ وسط انتشار الخدمات المرورية على الطرق ؛ لسحب الكثافات وتنظيم حركة السير.

- كثافات مرورية برمسيس

وتباطأت حركة المرور أعلى الطريق الدائري من المريوطية إلى المنيب وكذلك الأمر من المحور من ناهيا لميدان لبنان، حيث ظهرت كثافات مرورية أعلى كوبري أكتوبر من العروبة لرمسيس والعكس من الزمالك لرمسيس.

- تزاحم مروري بمحور صلاح سالم

وشهد محور صفط اللبن اتجاه الجيزة حالة من التزاحم المروري وتباطأت حركة السيارات بشارع الهرم من الطالبية لميدان الجيزة، وبمحور صلاح سالم من قبل كوبري أكتوبر اتجاه المطار.

- شلل مروري بمحور جوزيق تيتو

وظهرت كثافات مرورية متوسطة في شارع كورنيش النيل من أركاديا مول لوسط البلدـ، وكذلك الحال شهد محور جوزيف تيتو اتجاه الكلية الحربية حالة من الشلل المروري، وجارِ سحب الكثافات المرورية.

وتواجدت سيارات الإغاثة والخدمات المرورية بالطري؛ لتحقيق السيولة المرورية والأمن المروري حفاظًا على سلامة الجميع، حيث قامت الإدارة بحملات الكشف عن سلامة الإطارات.

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