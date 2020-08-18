كثافات مرورية متوسطة برمسيس وكوبري أكتوبر

- كثافات مرورية برمسيس

- تزاحم مروري بمحور صلاح سالم

- شلل مروري بمحور جوزيق تيتو

ظهرت كثافات مرورية متوسطة، صباح اليوم الثلاثاء، في شوارع ومحاور محافظتي القاهرة والجيزة؛ وسط انتشار الخدمات المرورية على الطرق ؛ لسحب الكثافات وتنظيم حركة السير.وتباطأت حركة المرور أعلى الطريق الدائري من المريوطية إلى المنيب وكذلك الأمر من المحور من ناهيا لميدان لبنان، حيث ظهرت كثافات مرورية أعلى كوبري أكتوبر من العروبة لرمسيس والعكس من الزمالك لرمسيس.وشهد محور صفط اللبن اتجاه الجيزة حالة من التزاحم المروري وتباطأت حركة السيارات بشارع الهرم من الطالبية لميدان الجيزة، وبمحور صلاح سالم من قبل كوبري أكتوبر اتجاه المطار.وظهرت كثافات مرورية متوسطة في شارع كورنيش النيل من أركاديا مول لوسط البلدـ، وكذلك الحال شهد محور جوزيف تيتو اتجاه الكلية الحربية حالة من الشلل المروري، وجارِ سحب الكثافات المرورية.وتواجدت سيارات الإغاثة والخدمات المرورية بالطري؛ لتحقيق السيولة المرورية والأمن المروري حفاظًا على سلامة الجميع، حيث قامت الإدارة بحملات الكشف عن سلامة الإطارات.