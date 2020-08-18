القبض على سائق توك توك حاول سرقة محامية بالغربية

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن وزارة الداخلية استجابت للفيديو الذى تم عرضه ببرنامج "التاسعة"، والذى يظهر لحظة الاعتداء على المحامية سلوى السعداوى، على يد سائق "توك توك"، وقامت بإلقاء القبض على الجانى وجارٍ عرضه على النيابة.ووجه الإعلامي وائل الإبراشي، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة "الأولى" المصرية، الشكر لوزارة الداخلية على سرعة الاستجابة، مشيدًا بالجهود التى تبذلها الأجهزة الأمنية فى حفظ الأمن وملاحقة الجناة.وأكد "الإبراشى"، أن الجرائم التى يتم ارتكابها بواسطة "التوك توك"، كثيرة ومتنوعة، وعليه يجب تقنين كل ما يتعلق به كونه أصبح وسيلة فى تنفيذ الكثير من الجرائم.