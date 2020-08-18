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الثلاثاء 18 أغسطس 2020 الموافق 28 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الرى» السودانية تكشف عن مناسيب المياه فى النيل

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 07:02 ص
نهري النيل الأزرق
نهري النيل الأزرق والنيل الأبيض
وكالات
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أعلنت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية السودانية، في بيانها اليومي، أن وارد محطة الديم عند الحدود السودانية الإثيوبية ليوم الثلاثاء، سينخفض إلى حدود 600 مليون متر مكعب.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "سونا"، السودانية قالت اللجنة إن المناسيب ليوم الثلاثاء ستكون على النحو التالي:

- الدمازين – سنار، سيشهد انخفاضا في حدود 8 سم.

- سنار - الخرطوم، سيشهد استقرارًا.

- الخرطوم - شندي، سيشهد استقرارًا.

- شندي -عطبرة، سيشهد استقرارًا.

- خشم القربة - عطبرة، سيشهد استقرارًا.

- عطبرة - سد مروي، سيشهد استقرارًا.

- سد مروي - الدبة، سيشهد ارتفاعًا في حدود 3 سم.

- الدبة - دنقلا، سيشهد استقرارًا.

وتوقعت لجنة الفيضانات أن تكون مناسيب النيل في المحطات الرئيسية، يومي والأربعاء مستقرة، حيث سجلت مدينة مدني، يوم الإثنين، 20.50 متر، ويتوقع أن تسجل 20.40 متر الثلاثاء، و20.25 متر يوم الأربعاء، فيما كان أعلى منسوب سجلته محطة مدني 21 مترًا في شهر أغسطس 1946.

أما بخصوص محطة الخرطوم فقد سجلت الإثنين 17.06 متر، ويتوقع أن تسجل الثلاثاء 17.03 متر والأربعاء 17.00 مترًا.

وبالنسبة لمحطة شندي، فقد تم تسجيل 17.79 متر يوم الإثنين، ويتوقع أن تسجل 17.79 متر و17.75 متر يومي الثلاثاء والأربعاء.

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