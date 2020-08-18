رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 18 أغسطس 2020 الموافق 28 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
عاجل
اندلاع حريق بشارع المعز وسط القاهرة

القبلة

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 18-8-2020 فى المحافظات

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 03:40 ص
مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
طباعة
تقدم «الدستور» مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 18-8-2020 في عدد من محافظات مصر، تسهيلًا على متابعيها من البحث لمعرفة تلك المواقيت، وتشمل مواعيد الصلوات الخمس، وهي: «الفجر- الظهر- العصر- المغرب- العشاء».

وتأتي تلك الخدمة انطلاقًا من حرص «الدستور» على تقديم ما هو أفضل لقرائها، من خلال تغطية الجوانب المرتبطة باهتماماتهم بشكل مستمر.

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 18-8-2020


محافظة القاهرة: (الفجر 3:50 ص، الظهر 11:59 ص، العصر 3:35 م، المغرب 6:34 م، العشاء 7:57 م).

الإسكندرية: (الفجر 3:53 ص، الظهر 12:04 م، العصر 3:42 م، المغرب 6:41 م، العشاء 8:05 م).

الإسماعيلية: (الفجر 3:45 ص، الظهر 11:55 ص، العصر 3:32 م، المغرب 31: 6 م، العشاء 7:54 م).

بورسعيد: (الفجر 3:43 ص، الظهر 11:55 ص، العصر 3:33 م، المغرب 6:31 م، العشاء 7:55 م).

شرم الشيخ: (الفجر 3:44 ص، الظهر 11:47 ص، العصر 3:20 م، المغرب 6:19 م، العشاء 7:40 م).

أسوان: (الفجر 4:33 ص، الظهر 12:28 م، العصر 3:56 م، المغرب 6:56 م، العشاء 8:13 م).

سوهاج: (الفجر 3:57 ص، الظهر 11:57 ص، العصر 3:28 م، المغرب 6:28 م، العشاء 7:47 م).

السويس: (الفجر 3:45 ص، الظهر 11:54 ص، العصر 3:30 م، المغرب 6:29 م، العشاء 7:51 م).

مرسى مطروح: (الفجر 4:03 ص، الظهر 12:15 م، العصر 3:53 م، المغرب 6:52 م، العشاء 8:16 م).

الفتح على الإمام في الصلاة

معنى فتحُ المأموم على الإمام: تنبيهُهُ إلى ما يقرؤه من السور أو الآيات بعد قراءة الفاتحة، وهذا التنبيه قد يكون تصحيحًا لخطأٍ في القراءة، وقد يكون تذكيرًا له بما يريد أن يقرأَهُ، وهو مشروعٌ؛ والأصل في ذلك حديثٌ رواه أبو داود عن مِسوَر بن يزيدٍ المالكي رضى الله عنه قال: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وسَلَّمَ، وَتَرَكَ آيَةً، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، تَرَكْتَ آيَةَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: «فَهَلَّا ذَكَّرْتَنِيهَا»، وفي روايةٍ له عن عبد الله بن عُمر رضي الله عنهما: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: صَلَّى صَلَاةً، فَقَرَأَ فِيهَا فَلُبِسَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لِأُبَيٍّ: «أَصَلَّيْتَ مَعَنَا؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَمَا مَنَعَكَ» وإسناده جيدٌ كما قال الخطابي.

والمعنى: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترك آيةً فظنَّ مِسْوَر رضي الله عنه أنها نُسِخَتْ، فذكر له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها لم تُنْسخ، وكان يودُّ أن يذكِّرَه إياها، ومعنى لَبَس -بفتح اللام والباء-: التبس واختلط.

موضوعات متعلقة

أبرزها مصير سناتر الدروس الخصوصية.. قرارات تعلنها «التعليم» أول سبتمبر

عميد طب أسوان: «طفل العجانة» لديه قطع بالحبل الشوكى

«الأوقاف»: لم نحدد موعد عودة صلاة الجمعة حتى الآن

غرق شاب في العجمي.. وقوات الإنقاذ تبحث عن جثمانه

الصور

image description

بظل جناحيك أحتمي: «عذراء مسطرد» يستقبل زوّاره

image description

محطة مترو «هشام بركات» في الخط الثالث

image description

محطة مترو «عدلى منصور» فى الخط الثالث

image description

محطة مترو «الهايكستب» بالخط الثالث

image description

محطة مترو «النزهة» في الخط الثالث للمترو

الأكثر قراءة

اندلاع حريق بشارع المعز وسط القاهرة

بشرى من «الأرصاد» بشأن طقس الأسبوع المقبل

أبرزها مصير سناتر الدروس الخصوصية.. قرارات تعلنها «التعليم» أول سبتمبر

انتشال جثتين من أسفل عقار قصر النيل المنهار

إنفوجراف

image description

6 شروط لزيارة نزلاء السجون (إنفوجراف)

image description

«سيدة الجنة».. قصة الشيخة سميعة أقدم محفظة قرآن بمصر (إنفوجراف)

image description

كواليس حل لغز مقتل سودانية فى العجوزة (إنفوجراف)

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

أيام زمان

«الشيخ زايد بيسلم عليك».. لماذا رفض يوسف شاهين العلاج على نفقة الإمارات؟

«ماما هتعجبها أفلامي المهم الجمهور».. اعتراف نادر لـ يوسف شاهين بأن أعماله معقدة

كل نساء الـ«بك».. زوجة ثانية وراء إفلاس يوسف وهبي.. وهذه صفات يرفضها في المرأة

أبرزهم رشدي أباظة.. حكاية 14 زيجة في حياة تحية كاريوكا

نجم الساعة

الأكبر فى الشرق الأوسط.. 10 معلومات عن محطة مترو عدلى منصور

منوعات

كيفية تنزيل تردد قناة ام بي سي 3 على نايل سات والقمر عرب سات

تعرف على تردد قناة مصر التعليمية 2020

قبل تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2020.. اعرف مؤشرات تنسيق الكليات

نسرين فؤاد تكتب: "مبروك الدماغ حامل"

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
دايرة الهوا
لواء.حمدى البطران
تجربة سياسية
القس. رفعت فكرى
الله والإنسان والمسئولية المشتركة
لواء. محسن الفحام
الإمارات وسلام الشجعان
المزيد

الثقافة

العسرى عن ديوان «جدار أزرق» مغاير عن أعمال القصاص

الفيتورى: تجربة «القصاص» الشعرية متداخلة مع كينونته

اليوم.. «الليلة الكبيرة» بمهرجان الصيف الدولى بالإسكندرية

فيروس كورونا محور العدد الجديد لكتاب «المرايا»