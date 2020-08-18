مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 18-8-2020 فى المحافظات
الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 03:40 ص
تقدم «الدستور» مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 18-8-2020 في عدد من محافظات مصر، تسهيلًا على متابعيها من البحث لمعرفة تلك المواقيت، وتشمل مواعيد الصلوات الخمس، وهي: «الفجر- الظهر- العصر- المغرب- العشاء».
وتأتي تلك الخدمة انطلاقًا من حرص «الدستور» على تقديم ما هو أفضل لقرائها، من خلال تغطية الجوانب المرتبطة باهتماماتهم بشكل مستمر.
الإسكندرية: (الفجر 3:53 ص، الظهر 12:04 م، العصر 3:42 م، المغرب 6:41 م، العشاء 8:05 م).
الإسماعيلية: (الفجر 3:45 ص، الظهر 11:55 ص، العصر 3:32 م، المغرب 31: 6 م، العشاء 7:54 م).
بورسعيد: (الفجر 3:43 ص، الظهر 11:55 ص، العصر 3:33 م، المغرب 6:31 م، العشاء 7:55 م).
شرم الشيخ: (الفجر 3:44 ص، الظهر 11:47 ص، العصر 3:20 م، المغرب 6:19 م، العشاء 7:40 م).
أسوان: (الفجر 4:33 ص، الظهر 12:28 م، العصر 3:56 م، المغرب 6:56 م، العشاء 8:13 م).
سوهاج: (الفجر 3:57 ص، الظهر 11:57 ص، العصر 3:28 م، المغرب 6:28 م، العشاء 7:47 م).
السويس: (الفجر 3:45 ص، الظهر 11:54 ص، العصر 3:30 م، المغرب 6:29 م، العشاء 7:51 م).
مرسى مطروح: (الفجر 4:03 ص، الظهر 12:15 م، العصر 3:53 م، المغرب 6:52 م، العشاء 8:16 م).
والمعنى: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترك آيةً فظنَّ مِسْوَر رضي الله عنه أنها نُسِخَتْ، فذكر له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها لم تُنْسخ، وكان يودُّ أن يذكِّرَه إياها، ومعنى لَبَس -بفتح اللام والباء-: التبس واختلط.
وتأتي تلك الخدمة انطلاقًا من حرص «الدستور» على تقديم ما هو أفضل لقرائها، من خلال تغطية الجوانب المرتبطة باهتماماتهم بشكل مستمر.
مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 18-8-2020
محافظة القاهرة: (الفجر 3:50 ص، الظهر 11:59 ص، العصر 3:35 م، المغرب 6:34 م، العشاء 7:57 م).
الإسكندرية: (الفجر 3:53 ص، الظهر 12:04 م، العصر 3:42 م، المغرب 6:41 م، العشاء 8:05 م).
الإسماعيلية: (الفجر 3:45 ص، الظهر 11:55 ص، العصر 3:32 م، المغرب 31: 6 م، العشاء 7:54 م).
بورسعيد: (الفجر 3:43 ص، الظهر 11:55 ص، العصر 3:33 م، المغرب 6:31 م، العشاء 7:55 م).
شرم الشيخ: (الفجر 3:44 ص، الظهر 11:47 ص، العصر 3:20 م، المغرب 6:19 م، العشاء 7:40 م).
أسوان: (الفجر 4:33 ص، الظهر 12:28 م، العصر 3:56 م، المغرب 6:56 م، العشاء 8:13 م).
سوهاج: (الفجر 3:57 ص، الظهر 11:57 ص، العصر 3:28 م، المغرب 6:28 م، العشاء 7:47 م).
السويس: (الفجر 3:45 ص، الظهر 11:54 ص، العصر 3:30 م، المغرب 6:29 م، العشاء 7:51 م).
مرسى مطروح: (الفجر 4:03 ص، الظهر 12:15 م، العصر 3:53 م، المغرب 6:52 م، العشاء 8:16 م).
الفتح على الإمام في الصلاةمعنى فتحُ المأموم على الإمام: تنبيهُهُ إلى ما يقرؤه من السور أو الآيات بعد قراءة الفاتحة، وهذا التنبيه قد يكون تصحيحًا لخطأٍ في القراءة، وقد يكون تذكيرًا له بما يريد أن يقرأَهُ، وهو مشروعٌ؛ والأصل في ذلك حديثٌ رواه أبو داود عن مِسوَر بن يزيدٍ المالكي رضى الله عنه قال: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وسَلَّمَ، وَتَرَكَ آيَةً، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، تَرَكْتَ آيَةَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: «فَهَلَّا ذَكَّرْتَنِيهَا»، وفي روايةٍ له عن عبد الله بن عُمر رضي الله عنهما: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: صَلَّى صَلَاةً، فَقَرَأَ فِيهَا فَلُبِسَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لِأُبَيٍّ: «أَصَلَّيْتَ مَعَنَا؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَمَا مَنَعَكَ» وإسناده جيدٌ كما قال الخطابي.
والمعنى: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترك آيةً فظنَّ مِسْوَر رضي الله عنه أنها نُسِخَتْ، فذكر له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها لم تُنْسخ، وكان يودُّ أن يذكِّرَه إياها، ومعنى لَبَس -بفتح اللام والباء-: التبس واختلط.