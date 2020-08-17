خبير: الرئيس السيسي حريص على مباشرة المشروعات القومية بنفسه

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على مباشرة وافتتاح جميع المشروعات القومية الكبرى بنفسه، لمتابعة أبرز التفاصيل وأدقها، مما يؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية لعملية التطوير الشامل للبلاد في كافة المناحي.وأضاف "السيد"، خلال لقائه مع الإعلامية ريهام السهلي ببرنامج "المواجهة"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الإثنين، أن الفترة الأخيرة شهدت افتتاح مشروعات عديدة لتطوير البنية التحتية سواء أكانت مشروعات خاصة بقطاع الكهرباء أو الصحة أو شبكة النقل.وأكمل: "أصبح المواطن يرى بعينه ما يتحقق من إنجازات في كافة المجالات سواء في الطرق والكباري ومشروعات الصرف الصحي وغيرها، مما يؤكد تطوير حياة المواطن المصري على أرض الواقع."وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية: "ما تم تحديثه خلال السنوات الماضية القليلة في محطات مترو الأنفاق ليس وليد الصدفة، بل إن وراءه جهدًا شاقًا وخطة طموحة وضعتها الدولة المصرية لتطوير المنظومة بالكامل."واستطرد: "مترو الأنفاق المنظومة الآمنة في النقل، ونسب الحوادث فيها تكاد تكون صفر"، مشيرًا إلى أن قطاع مترو الأنفاق تم تطويره بشكل كبير من قطارات ومحطات.