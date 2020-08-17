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الإثنين 17 أغسطس 2020 الموافق 27 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

كيفية تنزيل تردد قناة ام بي سي 3 على نايل سات والقمر عرب سات

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 11:23 م
ام بي سي 3
ام بي سي 3
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ننشر تردد قناة أم بي سي 3 على نايل سات حيث تعرض قناة إم بي سي 3 باقة متنوعة من برامج ومسلسلات كرتونية وتوعية في شكل قصير وأيضا مسابقات للأطفال على مدار 24 ساعة، ويأتي ذلك نظر لما يمر به العالم من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) والتي أجبر الجميع على المكوث في منازلهم مده أطول، وهي واحدة من أكثر قنوات الرسوم المتحركة مشاهدة هو أنه يعرض مجموعة مختلفة من الأفلام للأطفال وكذلك المسلسلات إنه قادر على جمع عدد كبير من الأفلام ومسلسلات الأطفال التي تملأ أوقات فراغهم بالعديد من الأشياء المفيدة.

تردد قناة ام بي سي 3

ويقدم موقع "الدستور" لقرائه التردد الخاص بقناة إم بي سي 3 على نايل سات والعرب سات:

تردد قناة ام بي سي 3 على نايل سات

القمر: نايل سات
الجودة: SD
تردد القناة: 11559.
الاستقطاب: عموديV.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح الخطأ: 56.

تردد قناة ام بي سي 3 على عرب سات

تردد قناة: ام بي سي 3
القمر: عرب سات
الجودة: SD
تردد القناة: 12284.
الاستقطاب: عموديV.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح الخطأ: 56.

 ام بي سي 3 على عرب سات

تردد قناة: ام بي سي 3
القمر: عرب سات
الجودة: HD
تردد القناة: 12399.
الاستقطاب: عموديV.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح الخطأ: 43.

ومن أهم المسلسلات الكرتونية التي تعرض علي أم بي سي 3::
الوالدين السحريين
إدغار وإلين
كونغ فو باندا: أساطير الروعة
بطريق مدغشقر
باور رينجرز ميغافورس
باور رينجرز ساموراي
سباق السيارات: الجيل القادم
سبونج بوب سكوير بانتس
ثوندرمانز
منزل لاود

ومن أهم فقراتها المتنوعه:
صباح الصغار
فقرة البنات
تشويق بلا حدود
فقرة المراهقين

ومن المعرف أن قناة إم بي سي 3 مصر إحدى مجموعة قنوات إم بي سي الخامسة، والتي تتميز بقاعدة المشاهدين كبيرة على النطاق العربي والعالمي وخاصة لما تحتويه من برامج مختلفة وحصرية على شاشتها، خاصة في ظل الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنت عنها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والمنتشر في العالم، وتساعد هذه القناة أيضًا الأطفال في التواصل مع العالم الخارجي حيث يمكنهم فهم الكثير من الأشياء وأيضًا أن يكونوا مساعدين جيدًا لهم القدرة على التحدث والتحدث بشكل صحيح حيث تجعل مخارج الحروف لديهم صحيحة وذلك بمتابعة الكرتون الذي يكون باللغة العربية الفصحى.

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