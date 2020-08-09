اعرف الآن| تردد قناة أون تايم سبورتس 1 و 2 ON Time Sports live

خطوات استقبال قناة تايم سبورت ON Time Sports live

تايم سبورت 11449 UHF32 نايل سات H 27500.اسم القناة على النايل سات التردد الفضائي التردد الأرضي القمر الصناعي معامل الاستقطاب معامل الترميزيتم استقبال القناة إما عن طريق، إريال أو عن طريق جهاز استقبال داخلي أو خارجي، يتم توصيل الإريال بالتلفزيون.إلغاء توصيله بالريسفير، ثم ضبط إعدادات التلفاز لاستقبال البث.وتقدم قناة تايم سبورت، نخبة كبيرة من البرامج المميزة عبر تردد قناة أون سبورت الجديد 2020 من أحل تغطية كافة الأحدث الرياضية على مستوى العالم ولبس داخل مصر فقط، مستفيدة في ذلك من وجود نخبة الإعلاميين في العالم العربي.قناة تايم سبورتس 2020ومن جانبها أعلنت مجموعة "المتحدة للخدمات الإعلامية" تدشين تعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام، تدشين باقة قنوات رياضية فضائية مفتوحة تحت اسم ON Time Sports.وقد انطلقت القنوات مع بداية عام 2020، وبمقتضى هذا الإعلان يتم ضم قنوات ON Sport والتى تم إطلاقها فى نهاية 2016، وحققت نجاحًا كواحدة من أفضل القنوات الفضائية الرياضية المفتوحة من مصر وقناة "تايم سبورت" Time Sports الفضائية، والتى حققت نجاحًا رائعًا أثناء بطولة كأس الأمم الإفريقية لعام 2019.تأتي هذة الخطوة بهدف تقديم محتوى أفضل ومتطور على الشاشات الرياضية المصرية.وقال تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنه سيتم التركيز على الوصول للمشاهد بصورة متميزة من خلال بنية أساسية قوية وفريق من المحترفين فى العمل الرياضي التليفزيوني في مصر والشرق الأوسط، كما تم تعيين شركة POD وكيلا إعلانيا لمجموعة القنوات الفضائية الرياضية لضمان استقلالية قرار تلك الباقة الرياضية فى الحصول على الحقوق الفضائية المختلفة.