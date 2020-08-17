أحمد موسى: كل أزمات الطرق في مصر انتهت إلا كوبري أكتوبر

قال الإعلامي أحمد موسى، إن كل أزمات الطرق في مصر انتهت إلا كوبري 6 أكتوبر وحجم التكدس المروري به.وأكد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن خطوط المترو المختلفة تساعد على تيسير حركة المواطنين بداية من الخط الأول وحتى الخط الرابع المزمع إنشاؤه، ويخدم مدينة 6 أكتوبر والخط الخامس والسادس مع حجم إنفاق هائل لتنفيذ هذه المشروعات.واستعرض خرائط لشرح مشروعات القطارات الكهربائية والسريعة والمونوريل، منوها بأن القطاع السريع سينتقل من البحر الأحمر إلى المتوسط ويقطع 486 كيلومترا في حوالي 3 ساعات.وتابع أن القطار الكهربائي الجديد سيقطع 70 كيلومترا تقريبا ويحتوي على 12 محطة بداية من محطة عدلي منصور وحتى العاشر من رمضان، مشيرا إلى أن المونوريل سيتم تنفيذ مشروعين منه في القاهرة و6 أكتوبر.وأوضح موسى، أن المدن الجديدة التي يتم إنشاؤها تحل أزمات كبيرة، والآن الجميع يتمنى افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة، وأن جامعة مدينة الجلالة سيتم افتتاحها العام المقبل، فالدولة تنظر للمستقبل وتقوم بالعديد من المشروعات القومية الكبرى.