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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

بدء احتفالية «الأعلى للثقافة» بمئوية على الراعي

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 06:52 م
علي الراعي
علي الراعي
حسام الضمراني
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بدأت منذ قليل، احتفالية المجلس الأعلى للثقافة أونلاين على قناة المجلس بموقع "يوتيوب"، بأمانة الدكتور هشام عزمي، بمئوية ميلاد الناقد والإعلامي والمترجم والمسرحي الكبير الدكتور علي الراعي (1920- 1999)؛ ويأتي ذلك في إطار احتفاء وزارة الثقافة المصرية بالرموز الثقافية الوطنية، وتخليد ذكراهم بما يتناسب مع دورهم الرائد والمهم في الثقافة المصرية والعربية.

ويتضمن الجزء الأول عرض فيلم تسجيلي قصير حول حياة المفكر الراحل الكبير من تقديم ابنته ليلى الراعي، وإخراج حفيدة ياسر عبدالجواد، ويعقبه ندوة بعنوان: "علي الراعي والمسرح" تتضمن كلمات لكل من المخرج الكبير سمير العصفورى، والمخرج الكبير عصام السيد، والكاتب والإعلامي مصطفى سليم، والكاتب والشاعر جرجس شكرى.

ويتضمن الجزء الثاني من الأمسية ندوة بعنوان: (علي الراعي مسيرة عطاء)، وتتضمن كلمات لكل من المخرج الكبير محمد فاضل، والدكتور حسين حمودة، والكاتب والإعلامي إيهاب الملاح، والدكتور عبدالرحيم الكردى، والكاتبة الكبيرة سلوى بكر، والكاتب الكبير شعبان يوسف، والناقد الدكتور محمد الشحات.

وأصدر المجلس الأعلى للثقافة بهذه المناسبة الجزء الثالث من الأعمال الكاملة لعلي الراعي.

وأصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة دكتور هيثم الحاج علي نسخة تذكارية من الدراسة التي أعدها علي الراعي بعنوان "مسرح برنارد شو".

وتعتبر الأمسية انطلاقة لعدد من الفعاليات التي ستنظمها بعض لجان المجلس الأعلى للثقافة على مدار شهر أغسطس احتفاءً بمئوية الناقد الراحل.

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