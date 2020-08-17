مدير محطة النزهة: جميع القطارات مكيفة ومجهزة على أعلى مستوى

قال إبراهيم العجوز، مدير محطة النزهة، إن المحطات التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، ربطت بين النزهة وحتى محطة عدلي منصور، وجميعها مجهزة للركاب على أعلى مستوى لعدم صدور أي شكاوى أو صعوبات.وأضاف العجوز، خلال تصريحات لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الحكومة تسعى إلى فتح محطات أكثر من أجل ربط جميع المناطق، لافتا إلى أنه من محطة النزهة يمكن للراكب الاتجاه لمحطة حلوان والمرج، مؤكدا أن جميع القطارات مكيفة.