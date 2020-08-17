للمرة الثانية.. تصادم قطار و«تروسيكل» بقنا (صور)

شهدت قرية فاو بحري التابعة لمركز دشنا شمالي محافظة قنا، حادث اصطدام قطار 832 مميز، بتروسيكل، اليوم الإثنين، بعد وقوع حادث تصادم أمس، للقطار رقم 157 مميز، القادم من الأقصر متجهًا إلى الإسكندرية، بالقرب من قرية العقبة بمركز دشنا.وكان اللواء محمد أبوالمجد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، تلقي إخطارا من مباحث السكة الحديد، يفيد اصطدام قطار بتروسيكل أثناء عبوره مزلقانا غير شرعي، أمام قرية فاو بحري، وذلك دون خسائر بشرية جراء الحادث.وانتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية لموقع الحادث للمتابعة والوقوف على آخر المستجدات وبيان وجود ضحايا أو مصابين في الحادث، فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.