«أب لكل المصريين».. السيسي يشارك المصريين في الأفراح والأحزان

- حضور حفل قران شاب

- تكريم السيدة فهمية

- لقاء الطفل المصاب بالسرطان

- ابن شهيد الشرطة يبكي السيسي حزنًا

"الرئيس الإنسان".. وصف أطلق على الرئيس عبد الفتاح السيسي لكثرة مواقفة الإنسانية، حيث ظهر اهتمامه بالمواطنين والتواجد بالقرب منهم في كافة المناسبات في الأفراح والأحزان، ليشاركهم مشاعرهم ويكون بمثابة أب لكل المصريين.و ي الساعات الأخيرة من مساء، أمس الأحد، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لحضور الرئيس السيسي حفل عقد قران ابنة صديقه المتوفي من سنوات، وفاءًا له، وحرص الرئيس السيسي على حضور حفل حنان عبد الرحمن ابنة صديقه، في أجواء احترازية حيث ارتدى جميع الحضور الكمامات الطبية مع حضور عدد قليل من الأهالي، وأكد الحضور على مدى علاقة الصداقة التي جمعت الرئيس بوالد العروس الراحل وهو ما ظهر في حرصه أن يكون وكيلًا للعروس عوضا عن صديقه الراحل، ويشهد على عقد القران بنفسه.لم يكن هذا هو الموقف الوحيد الذي أظهر إنسانية الرئيس تجاه المواطنين،فقد كانت له العددي من المواقف الإنسانية المؤثرة ومنها:لم تكن هذه هي المرة الأولى التي حرص فيها الرئيس على حضور حفل زفاف، فقد فاجأ الرئيس عبدالفتاح السيسى، أحد الشباب بحضور حفل زفافه تلبية لرغبته وعروسه، ولم يكتف الرئيس بالمشاركة فى حضور حفل الزفاف فقط، بل وقع على عقد القران كشاهد أول، لتكون ذكرى للعروسين.دائمًا ما يحرص الرئيس السيسي على تكريم المرأة المصرية تقديرًا لها على مواقفها وتضحيتها، وكانت السيدة المسنة "فهمية" التي تبلغ من العمر 103 أعوام، والتي تعد أكبر مسنة في الشرقية، قد أبدت رغبتها في مقابلة الرئيس ليلبى طلبها على الفور وكرمها في أحتفالية للمرأة المصرية والأم المثالية.كانت مجرد كلمات همس بها الطفل المصاب بسرطان الدم في أذن رئيس الوزراء السابق "إبراهيم محلب" قائلًا:"نفسي أقابل السيسي" ليدعو الرئيس السيسي الطفل بعد فترة وجيزة إلي القصر الرئاسي، وأهداه مصحفا كهدية تذكارية وقبلة على رأسه.في عام 2016، في أثناء فعاليات الاحتفال بيوم الشرطة المصرية، حمّل الرئيس السيسي نجل الرائد الشهيد محمد أمين الحبشي، خلال تكريم وإحياء اسمه، وبعيون تملؤها الدموع، ضم الرئيس الرضيع إلى صدره وقبّل جبينه، وأجرى حوارًا مع والدته التي كانت تبكي تأثرًا بالموقف.