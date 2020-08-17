ضبط 55 شخصا لمخالفتهم قرار وقف البناء

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية، 55 شخصا لمخالفتهم قرار وقف البناء، وذلك خلال 24 ساعة.يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، وما أعلنته الوزارة من التصدي بكل حسم وحزم لمن يخالف القرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال بناء المساكن الخاصة بكافة المحافظاتوتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.