وزير خارجية ألمانيا فى طرابلس لبحث منطقة منزوعة السلاح فى سرت

وصل وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى الأراضي الليبية، اليوم، في زيارة مفاجئة إلى طرابلس، ليشهد الوضع الليبي حراكًا ألمانيًا جديدًا.وقال وزير الخارجية الألماني" نشهد هدوءًا خادعًا في ليبيا في الوقت الحالي، لا سيما أن الطرفين مستمران بتسليح البلاد على نطاق واسع"، مشددًا على أن بلاده تتمسك بمسار برلين لحل الأزمة في ليبيا.وأعلن "ماس" في تصريحات صحفية، عن أنه سيناقش مسألة استمرار تدفق السلاح مع رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، بالإضافة إلى بحث إنشاء منطقة منزوعة السلاح في محيط مدينة سرت، وفقًا لما نقلته قناة العربية، ومن المتوقع أن يزور دولة الإمارات، عقب انتهاء لقاءاته في العاصمة الليبية.وفى وقت سابق من اليوم، وصل وزيرا الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، والتركي خلوصي أكار إلى مطار معتيقية في طرابلس.