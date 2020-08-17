بالمصحف والحجاب.. سما المصري: مظلومة وما نشرتش فيديوهات

استمعت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، منذ قليل اليوم الإثنين، لأقوال سما المصري في قضية التحريض على الفسق بعد أن أحالتها النيابة للمحاكمة.وحضرتْ "سما" المحاكمة اليوم مرتدية الحجاب والكمامة، ظهرت حاملة المصحف بين يديها، وأنكرت الاتهامات الموجهة لها أمام المحكمة، قائلة: "ما عملتش حاجة ومظلومة وما نشرتش فيديوهات".وكانت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار رامى عباس عاقبت سما المصري بالحبس 3 سنوات وتغريمها 300 ألف جنيه ووضعها تحت المراقبة لمدة مساوية للعقوبة في واقعة اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وتقدمت باستئناف على الحكم الصادر.كان النائب العام أمر بحبس المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن وشهرتها سما المصري لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة.وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة، وبعرض أمر النظر في مد حبسها اليوم على قاضي المعارضات أمر بمده خمسة عشر يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.