الإعدام شنقا لعاطلين قتلا سيدة لسرقتها في فاقوس

صدقت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية على قرار مفتي الديار المصرية، بالإعدام شنقا لعاطلين قتلا سيدة عجوز بمركز فاقوس لسرقتها، وصدر القرار برئاسة المستشار محمد وفيق طه، وعضوية المستشارين أحمد مصطفى، ومحمد فتحى شوك وسكرتارية وائل عبد المنعم، ويامن محمود.وتعود أحداث القضية رقم 11437 لسنة 2011 جنايات فاقوس، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة فاقوس، بلاغا بالعثور على جثة سيدة مسنة مقتولة داخل مسكنها وسرقة مصوغتها الذهبية.وتوصلت تحريات مباحث مركز شرطة فاقوس التى قام بها الرائد علاء مندور رئيس المباحث ومعاونه النقيب محمود ربيع، عن قيام كل من "أحمد.م.أ" و"شريف.ع.ط" عاطلين ومقيمين دائرة مركز فاقوس، بارتكاب الواقعة، والسطو على منزل المجنى عليها لسرقتها، وعندما شعرت بهما قاما بقتلها وسرقة مصوغتها الذهبية.وتم القبض على المتهمين، وبعرضهما على نيابة فاقوس، قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق التى سبق وعاقبتهما بالإعدام شنقًا في جلسة مارس 2017، قبل أن يتقدما بطلب لإعادة المحاكمة وتصدر المحكمة حكمها المتقدم.